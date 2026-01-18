Катар заявил, что принимает участие в работе «Совета мира»

Катар готов принять участие в создаваемом Дональдом Трампом совете мира по Газе. Об этом сообщило израильское издание Times of Israel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В заявлении Катара говорится, что министр по стратегическим вопросам в канцелярии премьер-министра Катара Али Аль Тавади входит в этот орган для поддержки "международных усилий, направленных на эффективное управление и достижение долгосрочного, устойчивого мира, стабильности и процветания для народа Газы".

Там добавили, что Тавади является ключевой фигурой и эффективным посредником в усилиях Катара по урегулированию конфликта. Он участвовал в постоянном диалоге с Израилем и ХАМАС, а также сыграл центральную роль во вкладе страны в план президента США Дональда Трампа по Газе, состоящий из 20 пунктов.

В январе Трамп официально объявил о создании "Совета мира" (Board of Peace) - международного органа, который будет контролировать восстановление анклава и работу временной палестинской администрации. Желающим получить статус постоянного члена Совета с правом голоса политик предложил внести взнос в размере $1 млрд. Эти средства планируется направить на восстановление инфраструктуры Газы.