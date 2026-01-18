Трамп требует от стран $1 млрд за место в Совете мира по Газе

Администрация президента США Дональда Трампа требует от стран, желающих получить постоянное место в Совете мира по сектору Газа, внести не менее 1 миллиарда долларов. Об этом 18 января сообщает агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

При этом каждая страна-участница сможет занимать место в совете максимум три года. Однако при внесении вклада свыше 1 миллиарда долларов в бюджет членство становится бессрочным и может продлеваться по усмотрению председателя - самого Трампа.

Совет мира, который Трамп возглавил лично, изначально создавался для надзора за послевоенным урегулированием в секторе Газа. Однако, по данным источников, проект быстро приобрел амбиции глобального масштаба. Белый дом позиционирует организацию как потенциальную замену ООН.

Многие дипломаты называют инициативу "Трамповской Организацией Объединенных Наций", которая игнорирует основы Устава ООН. Критики отмечают, что структура дает американскому президенту беспрецедентные личные полномочия, а привязка членства к финансовым взносам напоминает коммерческую модель, а не международную организацию.