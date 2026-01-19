В Гяндже начал работу новый зал дзюдо

В Спортивном дворце Гянджи введен в эксплуатацию новый зал дзюдо.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию дзюдо Азербайджана.

В церемонии открытия зала приняли участие исполнительный вице-президент Федерации дзюдо Азербайджана Рашад Расуллу, советник президента федерации Натиг Багиров, олимпийский призер, член Исполкома федерации Мовлуд Миралиев, чемпион мира, член Исполкома федерации Эльхан Мамедов и другие официальные лица.

Зал оснащен татами, соответствующими современным стандартам. Общая площадь объекта составляет 483 квадратных метра. В комплексе предусмотрены тренерские и раздевальные комнаты. В новом зале одновременно смогут заниматься дзюдо более 300 спортсменов.

Отметим, что в 2022-2025 годах Федерация дзюдо Азербайджана ввела в эксплуатацию новые залы в Гяндже, Сумгайыте, Гусаре, Агстафе, Загатале, Геранбое, Сабирабаде, Зиря, Агдаше, Кюрдамире, Астаре, Джалилабаде, Тертере, Гахе, Имишли, Шабране и в селе Мосул Загатальского района. Кроме того, в Баку и регионах в 179 спортивных залов было распределено в общей сложности 13200 татами.