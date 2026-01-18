Ученые впервые попытаются заснять движение черной дыры

Ученые проекта Event Horizon Telescope (EHT) планируют впервые за историю наблюдений зафиксировать движение черной дыры.

Как передает Day.Az со ссылкой на The Guardian, объектом исследования станет черная дыра в центре галактики М87.

По словам одной из основательниц проекта, Серы Маркофф, исследователи надеются понять скорость вращения черной дыры и механизм выброса ею струй - одного из ключевых нерешенных вопросов астрофизики. Струи, по ее словам, могут влиять на эволюцию самой галактики и соседних с ней галактик.

Масса черной дыры М87 составляет около 6 миллиардов масс Солнца, а ее размеры сопоставимы с площадью Солнечной системы. Благодаря медленному движению объекта телескопы смогут зафиксировать серию последовательных изображений и собрать их в виде видео. Съемки запланированы на март-апрель 2026 года - период, наиболее благоприятный для наблюдений.

Отметим, что сеть EHT объединяет 12 телескопов по всему миру - от Антарктиды до Испании и Южной Кореи. В 2019 году телескопы впервые сделали снимок тени черной дыры.