Пять лыжников погибли в результате схода двух лавин в регионе Понгау федеральной земли Зальцбург на западе Австрии. Об этом 18 января сообщил телеканал CNN со ссылкой на Австрийское агентство печати (APA), передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Трагедия произошла в субботу, 17 января. Первая лавина сошла на высоте около 2,2 тысячи метров в районе Бад-Хофгастайн. Тогда под снегом оказалась женщина-лыжница. Медики пытались реанимировать ее, но спасти женщину не удалось.

Примерно через 90 минут в долине Гаштайн сошла вторая лавина, которая накрыла группу из семи лыжников. Четверо погибли на месте, еще двое получили травмы, в одном случае - тяжелые, один лыжник чудом остался невредимым.

На место происшествия оперативно направили четыре спасательных вертолета, команды горных спасателей и кинологические группы Красного Креста.