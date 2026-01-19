Выросли поставки азербайджанского газа по Баку-Тбилиси-Эрзурум

В 2025 году по газопроводу Баку-Тбилиси-Эрзурум (Южный Кавказский трубопровод) было транспортировано 23,144 млрд кубометров газа.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Государственном комитете статистики.

Согласно данным, это на 292 млн кубометров или 1,3% больше, чем в 2024 году.

Всего за отчетный период по магистральным газопроводам было транспортировано 40,236 млрд кубометров газа, что на 0,3% меньше, чем в предыдущем году. При этом 57,5% всего объема газа было поставлено через газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум.

Отметим, что Южный Кавказский трубопровод транспортирует газ, добываемый на газоконденсатном месторождении "Шахдениз" в азербайджанском секторе Каспийского моря, в Азербайджан, Грузию и Турцию.

Трубопровод был введен в эксплуатацию в конце 2006 года, и газ, добываемый в рамках первой фазы месторождения, начал поступать в систему. С лета 2018 года газ второй фазы "Шахдениз" стал передаваться в расширенный Южный Кавказский трубопровод для дальнейшей транспортировки в Турцию по трубопроводу TANAP.