Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Армянская политика снова скатывается в старую пропасть страха и ксенофобии. С трибуны звучат не программы, а угрозы - не о будущем, а о вечном враге. Депутат Левон Кочарян, сын бывшего президента, вновь достал из арсенала прошлого главный аргумент - пугало Азербайджана и Турции.

"Либо народ возьмет судьбу в свои руки, либо ей будут распоряжаться Турция и Азербайджан", - заявил он на встрече с жителями Мартуни, превращая предстоящие выборы не в выбор между партиями, а в псевдобитву за "спасение нации".

Эта риторика - прямая калька с начала 2000-х, когда лозунгом власти служил страх, а не надежда. Теперь те же лица, прикрываясь словом "народ", фактически ставят под вопрос суверенитет самой Армении, превращая ее внутренние выборы в продолжение внешнего конфликта.

... Есть фигуры, которые рождаются в эпоху - и есть те, кого эпоха выбрасывает на поверхность, как пузырь гнили на поверхности болота. Левон Кочарян - из второй категории. Он не пришел в политику - его занесли туда на руках. Он не стал политиком - его сделали депутатом по наследству. Сын второго президента Армении Роберта Кочаряна, человека, олицетворявшего клановую эпоху в армянской политике, он унаследовал не идеалы, не опыт, не ответственность - а лишь фамилию.

Фамилия - его капитал, биография - пустота. Ни одного громкого проекта, ни одной законодательной инициативы, ни одной идеи, способной выдержать столкновение с реальностью. В его парламентской деятельности - пустыня. В его риторике - штампы. В его политическом словаре - два слова: "народ" и "враг". А между ними - пустота, которую он тщетно заполняет словами о Турции и Азербайджане, будто бы без внешнего врага он не знает, кто он сам.

В политике Армении есть особая порода людей - "наследники революций". Сыновья тех, кто правил железной рукой, уверены, что им дозволено все. Левон Кочарян - типичный представитель этой породы. В его публичных заявлениях - не аналитика, а архаика. Он говорит лозунгами, как будто время остановилось в 1999-м, когда его отец вводил чрезвычайное положение в Ереване после убийства в парламенте.

Сегодня Левон Кочарян пытается строить карьеру на словах "либо народ, либо Турция и Азербайджан". Но разве не это говорили его отцовские соратники двадцать лет назад, когда воровали у народа миллиарды, прикрываясь "национальной безопасностью"? Где этот "народ" теперь? В эмиграции, на заработках, в нищете. По данным Статистического комитета Армении, с 2000 по 2020 год страну покинули более 700 тысяч человек - почти четверть населения. Кто несет ответственность? В числе первых - именно кочаряновская система.

Когда Левон Кочарян выходит к микрофону, он говорит не от имени народа, а от имени уцелевшего осколка системы, которую Армения давно отвергла. Его голос - это эхо клановой эпохи. Ему кажется, что, пугая турками и азербайджанцами, он может вернуть отцовское влияние. Но времена изменились. Армянское общество устало от культа фамилий. Даже бывшие союзники его отца, вроде экс-министра обороны Сейрана Оганяна, давно отстранились от этой фамильной агонии.

Между тем сам Левон демонстрирует пугающую политическую некомпетентность. На заседаниях парламента он не способен поддержать элементарную дискуссию, не владеет цифрами, не знает законов, не понимает механизмов государственного управления. В одном из заседаний, когда обсуждался бюджет 2024 года, он не смог ответить ни на один вопрос о структуре расходов на социальную политику. Его реплика свелась к банальному: "Нужно больше думать о нашем народе". Но как именно - не пояснил.

Самое опасное в подобных фигурах - не их некомпетентность, а имитация. Кочарян-младший научился разыгрывать патриотизм как роль. Его выступления перед камерами - спектакль для публики, привыкшей к фальшивым героям. Он апеллирует к страхам, а не к разуму. Он повторяет старую песню о "внешней угрозе", вместо того чтобы спросить себя: почему Армения за тридцать лет не построила ни одной конкурентоспособной отрасли, кроме экспорта рабочей силы?

Он говорит: "Либо народ возьмет судьбу в свои руки". Но кто отобрал у народа эту судьбу? Разве не его отец и его окружение, которые в 1998-2008 годах контролировали все ветви власти, превращая государство в пирамиду личного обогащения?

Левон Кочарян - часть нового поколения "детей олигархии", которые пытаются вернуть себе страну, потерянную в 2018 году после "бархатной революции". Они выросли в роскоши, окруженные охраной и сервильной прессой. Для них "народ" - абстракция, декорация для политических лозунгов. Для них "патриотизм" - инструмент возвращения власти.

Современная Армения живет в эпоху открытых данных, цифровых медиа и прозрачных границ. В этом мире невозможно спрятаться за фамилией. Любое слово проверяется, любая ложь разоблачается. И вот здесь Левон Кочарян - абсолютно беспомощен. Его выступления набирают в YouTube по несколько сотен просмотров, его посты в соцсетях вызывают смех. Уровень доверия к блоку "Армения" по опросам Gallup Armenia в 2024 году не превышает 5%. Сам Левон не входит даже в десятку узнаваемых политиков страны.

Он существует только как тень своего отца. Его политическое бытие держится на прошлом, которого уже нет. Он повторяет выцветшие лозунги о "спасении нации", не замечая, что сам стал символом того, от чего эту нацию нужно спасать - от клана, от маразма, от лжи.

Левон Кочарян любит говорить о чести, народе и патриотизме, но его собственная биография давно говорит об обратном. В июне 2023 года он оказался в центре громкого скандала - депутат парламента, сын бывшего президента, был задержан полицией во время массовых беспорядков в Ереване. Протесты, устроенные блоком "Армения", быстро переросли в столкновения с правоохранителями. И среди зачинщиков оказался Кочарян-младший - не как мирный демонстрант, а как человек, физически нападавший на полицейских.

Факты задокументированы. Прокуратура Армении тогда официально подтвердила: депутат Левон Кочарян был доставлен в отделение за сопротивление полиции. Его освободили только после давления оппозиции и вмешательства отцовских связей. И это - народный избранник?

Левон Кочарян, по сути, превратился в символ политического беспредела - человек с неприкосновенностью, который использует депутатский мандат не для служения, а как щит от ответственности. Он ведет себя не как законодатель, а как наследный принц, которому дозволено все. Парадокс в том, что он - сын того же президента, при котором была создана репрессивная система, ломавшая судьбы тех, кто выступал против власти. Теперь он сам играет в революционера, прикрываясь лозунгами свободы, но стоит копнуть - и под ними виден все тот же клановый менталитет, та же презрительная уверенность, что закон - для других.

Если вслушаться в речи Левона Кочаряна, они поразительно однообразны. Псевдопатриотическая истерика, штампы, общие фразы. Он повторяет одно и то же: "народ", "страна", "Азербайджан", "Турция". И ничего больше. Ни цифр, ни конкретики, ни анализа. Ноль. Пустота. Мыльный пузырь, который лопается от малейшего соприкосновения с фактами.

Когда он говорит: "Либо народ возьмет судьбу в свои руки, либо ею будут распоряжаться Турция и Азербайджан", он пытается играть на страхе. Но страх - плохой инструмент политики. Он - оружие слабых. И потому Левон Кочарян постоянно апеллирует к этому страху, как актер второго плана, застрявший в старом сценарии. Ему кажется, что чем громче он выкрикнет фамилии соседей, тем убедительнее будет выглядеть. Но ведь это банальная подмена смыслов: прикрывать личное ничтожество национальной тревогой.

Он говорит о народе, но никогда не говорил о реальной бедности в Армении, о вымирающих селах, о сотнях тысяч безработных. В 2025 году, по данным самого Национального статистического комитета Армении, уровень бедности достиг 24,7%. Средняя зарплата в стране - около 230 тысяч драмов, то есть меньше 600 долларов. Но об этом Кочарян молчит. Он предпочитает пугать Ереван Турцией, вместо того чтобы спросить, почему армяне бегут в Россию, США и Европу.

Чтобы понять, кто такой Левон, нужно вспомнить, кем был Роберт Кочарян. Его президентство (1998-2008) - десятилетие системной коррупции, приватизаций, кланового обогащения и полицейского произвола. Именно тогда, в марте 2008 года, в центре Еревана были убиты десять человек во время разгона оппозиционных митингов. Именно тогда Армения оказалась на обочине демократии.

И теперь сын этого президента выходит к микрофону и говорит о "чести народа"? Это не просто лицемерие - это политическая шизофрения. Ведь именно система его отца породила тот кризис, который сегодня делает Армению зависимой от внешних центров силы.

Левон Кочарян вырос на этом фоне, впитал клановую логику, где власть - это не ответственность, а добыча. Где народ - это инструмент, а не субъект. Где история - это не урок, а витрина для лжи.

Посмотрите на его поведение - в нем нет уверенности. Он говорит с пафосом, но без смысла. Его фразы не рождаются из убеждения, а читаются с внутренней бумажки. Это видно даже по реакции аудитории - на встречах в регионах Армении, как в том же Мартуни, люди слушают его без энтузиазма. Камеры фиксируют вяло хлопающие руки и пустые взгляды. Народ устал от фамилий, которые годами торгуют патриотизмом, как дешевым товаром на базаре.

В современном политическом ландшафте Левон Кочарян - фигура маргинальная. Даже внутри блока "Армения" его не воспринимают как самостоятельного игрока. Влияние имеют ветераны кочаряновского лагеря - тот же Ваге Акопян, тот же Андраник Теванян. А Левон - декоративный элемент, фамильный флагшток, на котором висит старое знамя, уже выцветшее от времени.

Политик без идей - это как компас без стрелки. Он может вращаться, но не укажет направление. Кочарян-младший - именно такой. В парламенте он ни разу не выступал с программным докладом, не возглавил ни одного комитета, не стал соавтором ни одного законопроекта. Его мандат существует формально. Он даже не скрывает, что попал в парламент благодаря "авторитету отца".

Но эпоха авторитетов кончилась. Армянское общество, пережив поражение в 2020 году и тяжелейшие реформы, больше не верит в мессию из старых фамилий. Сегодня время компетентных, а не наследных. И это - приговор Левону Кочаряну.

Почему он говорит о Турции и Азербайджане? Потому что ему больше не о чем говорить. Без внешнего врага он теряет смысл существования. Ведь если убрать из его речи слово "Азербайджан", она рассыпается, как карточный домик. Его патриотизм - не вера, а маска. Его гнев - не убеждение, а роль. Его "народ" - не люди, а инструмент политического шантажа.

Он не способен предложить Армении ничего, кроме страха. А страх - плохой фундамент для государства. Из него не строят институтов, не растят экономику, не укрепляют суверенитет. Он - как туман, в котором тонут даже те, кто его создал.

Левон Кочарян - это не политик. Это симптом. Симптом болезни, от которой Армения пытается излечиться - болезни фамильной зависимости, страха, ненависти и пустоты. Он - отражение своего времени, но не его смысл. Он - эхо ушедшей эпохи, но не ее продолжение.

В стране, где молодежь ищет выход в цифровом мире, он живет лозунгами 90-х. В обществе, где люди требуют работы и безопасности, он говорит о врагах и угрозах. В парламенте, где нужна мысль, он приносит фамилию.

Политический ноль. Ноль с громкой фамилией, но без собственной идеи. Ноль без права на будущее.

И если на грядущих выборах армянский народ действительно возьмет судьбу в свои руки, то именно таких, как Левон Кочарян, он первым отправит на свалку истории - туда, где давно лежат иллюзии, лозунги и фамилии, вычерпанные до дна.