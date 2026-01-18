Иран прокомментировал работу посольств на фоне протестов

Власти Ирана не принимали решений о закрытии дипломатических представительств в Тегеране на фоне недавних антиправительственных выступлений.

Как передает Day.Az, об этом заявил официальный представитель МИД Исламской Республики Исмаил Бегаи в комментарии изданию Baghdad Today.

По его словам, ни одно иностранное посольство в столице Ирана официально закрыто не было.

Вместе с тем он отметил, что отдельные трудности в работе посольств и консульств были связаны с временными перебоями в доступе к интернету, а также с особыми внутренними обстоятельствами в стране.

Представитель МИД пояснил, что напряженная обстановка вызвала обеспокоенность у ряда дипломатических миссий, в результате чего они приняли решение временно вывести часть персонала за пределы Ирана. При этом, подчеркнул он, подобные меры не означают введения каких-либо ограничений на дальнейшую дипломатическую деятельность иностранных представительств в Иране.

Ранее СМИ опубликовали новые данные о погибших в ходе протестов в Иране.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты, иранского риала.