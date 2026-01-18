СМИ публикуют новые данные о погибших в ходе протестов в Иране

Власти Ирана подтвердили гибель, по меньшей мере, 5 тысяч человек в ходе протестов в стране, около 500 из которых являются сотрудниками сил безопасности.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Reuters со ссылкой на анонимный иранский источник.

По данным источника, официальный Тегеран возлагает ответственность за гибель людей на "террористов и вооруженных бунтовщиков". Отмечается, что наиболее ожесточенные столкновения, а также наибольшее число жертв были зафиксированы в курдских районах на северо-западе Исламской Республики.

В то же время правозащитная организация HRANA сообщает о 3 308 погибших, при этом гибель еще 4 382 человек, по ее данным, остается неподтвержденной. Кроме того, HRANA заявляет о более чем 24 тысячах арестов среди участников протестов.

Между тем газета The Sunday Times со ссылкой на обновленный доклад врачей, работающих в Иране, утверждает, что в ходе протестов погибли, по меньшей мере, 16 500 человек, а около 330 тысяч получили ранения.

Массовые протесты начались в Иране в конце декабря 2025 года в связи с девальвацией национальной валюты, иранского риала.