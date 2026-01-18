Nikkei Asia рассказало о перспективах коридора TRIPP

Железнодорожно-автомобильный маршрут TRIPP (Зангезурский коридор - ред.) может сыграть значимую роль в мировой торговле.

Как передает Day.Az, об этом пишет Nikkei Asia - ведущее англоязычное издание японской медиакорпорации Nikkei. Его авторы недавно прибыли в Баку с целью ознакомиться сходом работ по созданию сообщения с Арменией, которое обеспечит более короткий альтернативный путь для соединения Востока и Запада.

Издание отмечает, что после завершения строительства маршрута грузы смогут следовать к южной границе Азербайджана с Арменией, далее по новой железнодорожной линии через южные районы Армении в азербайджанский эксклав Нахчыван и затем в Турцию, откуда путь в Европу будет проходить по Транскаспийскому международному транспортному маршруту.

"Подробностей пока немного, но маршрут позволит сократить сроки перевозки и увеличить годовую пропускную способность до 15 миллионов метрических тонн".

Nikkei Asia привело заявление из недавнего интервью Президента Азербайджана Ильхама Алиева местным телеканалам, в котором глава нашего государства подчеркнул, что Китай станет основным источником роста грузопотока, а грузы из Китая и стран Центральной Азии будут следовать по Зангезурскому коридору.

"Богатый углеводородами Азербайджан расширяет мощности своего главного порта и ускоряет строительство и модернизацию объектов вдоль Транскаспийского маршрута, включая почти 1200 километров железных и автомобильных дорог. В рамках TRIPP предполагается также прокладка нефтегазопроводов и волоконно-оптических линий связи через армянский регион Сюник к северу от границы с Ираном.

США обязались вложить в проект коридора 145 миллионов долларов. Вашингтон ныне ведет переговоры с Арменией о дополнительном финансировании и роли американских компаний в долгосрочном управлении маршрутом.

Во вторник стороны объявили о создании рамочной структуры реализации проекта, в рамках которой будет учреждена компания TRIPP Development Co. США получат в ней 74 процента, остальная доля достанется Армении. Компания получит право на развитие TRIPP сроком на 49 лет. По истечении этого периода соглашение, как ожидается, будет продлено еще на 50 лет, при этом доля правительства Армении может увеличиться до 49 процентов.

В заявлении Вашингтона отмечается, что TRIPP принесет пользу США за счет открытия новых рынков для американских инвестиций, бизнеса и товаров, а также за счет усиления связанности торговых маршрутов в регионе для поставок сырья, критически важных минералов и редкоземельных металлов на американские рынки.

Армянские СМИ сообщали в декабре, что работы на территории страны начнутся с середины 2026 года и, вероятно, стартуют со строительства железной дороги", - говорится в статье.

Как подчеркивает Nikkei Asia, азербайджанские официальные лица сообщили изданию, что около 40 процентов контейнерных грузов, прибывающих в Бакинский порт, имеют китайское происхождение и включают автомобили, одежду и другие товары, тогда как остальная часть поступает из других стран Центральной Азии. Объем грузов, перевозимых в обратном направлении в Китай, остается ограниченным и в основном состоит из минерального топлива, смазочных материалов и сопутствующей продукции.

"Годовой контейнерооборот порта впервые превысил 107 тысяч TEU (двадцатифутовых эквивалентных единиц) в 2025 году, что более чем вдвое превышает показатель 2020 года. Азербайджан ставит целью довести годовую мощность до 25 миллионов тонн и 500 тысяч TEU к концу 2028 года.

Маршрут будет открыт для всех видов грузов и станет дополнением к инициативе "Один пояс - один путь". Таким образом TRIPP может защитить грузопотоки от возможных будущих конфликтов.

По словам помощника Президента Азербайджана по внешним вопросам Хикмета Гаджиева от 22 декабря, стратегия Азербайджана заключается в том, чтобы превратить Южный Кавказ в зону геополитического сотрудничества, а не конкуренции и конфронтации. Баку видит множество точек соприкосновения между инициативой "Один пояс - один путь" и концепцией Среднего коридора", - рассказывается в материале.

Издание напомнило, что Азербайджан и Армения на протяжении десятилетий находились в состоянии конфликта. Пока Азербайджан построил нефтегазопроводы, а также железную дорогу с годовой пропускной способностью 5 миллионов тонн через Грузию в Турцию, западная и восточная границы Армении оставались закрытыми, что с 1990-х годов сдерживало развитие ее экономики. Теперь же Ереван надеется нормализовать отношения с соседями, хотя юридические и политические препятствия по-прежнему сохраняются (Территориальные претензии, закрепленные в армянской конституции - ред.).

Как отметило Nikkei Asia, в проект активно включилась и Япония, выразив готовность помочь в строительстве 224-километровой железной дороги, которая соединит эксклав Нахчыван с турецким Карсом.

"Mitsubishi UFJ Financial Group выступает ведущим организатором пакета финансирования на сумму 2,4 миллиарда евро (2,8 миллиарда долларов). При расчетной годовой пропускной способности в 15 миллионов тонн эта линия обеспечит недостающее железнодорожное звено для TRIPP.

В декабре Япония также заявила о намерении предоставить крупногабаритное рентгеновское оборудование для портовых таможенных служб с целью поддержки более бесперебойной логистики на Транскаспийском маршруте.

Управляющий директор аналитического центра European Neighbourhood Council считает, что Токио и Вашингтон осознают, что в конечном итоге по маршруту TRIPP в основном будут перевозиться китайские товары, и их это устраивает. Инфраструктура может использоваться и для перевозки критически важных минералов и других ключевых ресурсов", - говорится в статье.

В заключение авторитетное японское издание привело мнение Жерара Либаридяна - бывшего советника первого президента Армении и экс-заместителя министра иностранных дел, который заявил, что соглашение несет в себе дивиденды мира.

"Экономические выгоды для Армении значительны. Если мирное соглашение будет завершено, Армения сможет продавать товары и услуги в Турцию, Азербайджан и далее, поскольку границы с этими двумя важными соседями будут открыты, и страна сможет стать международным игроком, - цитирует Nikkei Asia Либаридяна.