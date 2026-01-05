https://news.day.az/officialchronicle/1807454.html Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам - ФОТО 5 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на АЗЕРТАДЖ. Новость обновляется
Президент Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам - ФОТО
5 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев дал интервью местным телеканалам.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Новость обновляется
