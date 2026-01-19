Селевой поток в Джалилабаде привел мост в аварийное состояние

Мост, расположенный в селе Венлик Джалилабадского района, после обильных дождей вновь оказался в аварийном состоянии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, еще в прошлом году в результате сильных дождей мост в Венлике был поврежден и признан аварийным. Тогда на объекте провели временные ремонтные работы. Однако прошедшие минувшей ночью непрерывные осадки вновь сделали мост непригодным для эксплуатации.

В настоящее время жители трех сел - Венлик, Ферзили и Огрубюлаг - лишены возможности пользоваться данным мостом.

В свою очередь, в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана сообщили, что на мосту уже ведутся повторные временные ремонтные работы. В ближайшее время планируется полная реконструкция сооружения.