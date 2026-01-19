Руководство "Нефтчи" ведет переговоры с голкипером Рзой Джафаровым по вопросу его аренды в "Габалу".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на teleqraf.az, бакинский клуб поставил условие о продлении действующего контракта для осуществления перехода 22-летнего вратаря. В случае отказа от подписания нового соглашения игрок останется в команде, передает Day.Az.

Отметим, что воспитанник "Нефтчи" Рза Джафаров в текущем сезоне еще не выходил на поле в официальных матчах. Его действующий контракт рассчитан до лета 2027 года.