Sony рассекретила дату презентации своих первых наушников-прищепок

Компания Sony представит новые беспроводные наушники в линейке LinkBuds 21 января. На это указывает опубликованный видеотизер со слоганом "Discover a new form of listening" ("Откройте для себя новый способ прослушивания"). Последний намекает на необычный форм-фактор устройства. Об этом сообщает издание GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Хотя в тизере не указана модель грядущего устройства и нет его четкого изображения, журналисты выяснили, что ролик посвящен модели LinkBuds с индексом WF-LC900. Устройство выполнено в формате клипс с открытой конструкцией и фиксируется на ушной раковине, что отличает его от классических внутриканальных решений.

Более того, недавно индонезийский ритейлер случайно опубликовал информацию о новинке раньше положенного времени. Страница товара раскрыла ключевые характеристики LinkBuds, включая адаптивную регулировку громкости и поддержку 360 Reality Audio.

Ожидается, что наушники получат двойные микрофоны, систему шумоподавления для звонков на базе ИИ и модули костной проводимости звука. Пользователям будет доступна настройка эквалайзера с десятью полосами в фирменном приложении Sony, а также одновременное подключение к двум устройствам. Корпус будет защищен от брызг по стандарту IPX4.

Согласно утечке, автономность LinkBuds Clip составит до девяти часов работы от самих наушников и еще до 28 часов с учетом зарядного кейса. Модель планируется выпустить в четырех цветах - черном, бежевом, зеленом и лавандовом, а предполагаемая цена составит около $230.