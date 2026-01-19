Гости оставили после себя арендованный дом в плачевном состоянии

Владелец дома в Габале, сдававший жилье в аренду, был шокирован увиденным после того, как гости покинули дом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, соответствующее видео было распространено в социальных сетях.

На кадрах видно, что дом оказался практически полностью приведен в непригодное состояние. Гости превратили жилье буквально в "зону боевых действий". Видно, что дверь спальни сломана, мебель и вещи разбросаны, а дом оставлен в крайне неопрятном виде.

Опубликованные кадры вызвали активные обсуждения среди пользователей социальных сетей. Многие резко осудили подобное безответственное поведение.