https://news.day.az/society/1810405.html Гости оставили после себя арендованный дом в плачевном состоянии - ВИДЕО Владелец дома в Габале, сдававший жилье в аренду, был шокирован увиденным после того, как гости покинули дом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, соответствующее видео было распространено в социальных сетях. На кадрах видно, что дом оказался практически полностью приведен в непригодное состояние.
Гости оставили после себя арендованный дом в плачевном состоянии - ВИДЕО
Владелец дома в Габале, сдававший жилье в аренду, был шокирован увиденным после того, как гости покинули дом.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Milli.Az, соответствующее видео было распространено в социальных сетях.
На кадрах видно, что дом оказался практически полностью приведен в непригодное состояние. Гости превратили жилье буквально в "зону боевых действий". Видно, что дверь спальни сломана, мебель и вещи разбросаны, а дом оставлен в крайне неопрятном виде.
Опубликованные кадры вызвали активные обсуждения среди пользователей социальных сетей. Многие резко осудили подобное безответственное поведение.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре