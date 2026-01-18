Сорвался переход бразильского вингера в "Нефтчи"

Переход футболиста кипрского клуба "Этникос" Брено Алмейды в "Нефтчи" не состоялся.

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на futbolpress.az, переговоры между сторонами, которые велись на протяжении определенного времени, не принесли положительного результата. Бакинскому клубу не удалось договориться с представителем чемпионата Кипра по условиям трансфера бразильского вингера, после чего процесс был остановлен, передает Day.Az.

Отметим, что в текущем сезоне Брено Алмейда провел за "Этникос" 14 матчей, в которых забил три мяча и отдал пять результативных передач.

Согласно данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 400 тысяч евро, что эквивалентно примерно 800 тысячам манатов.