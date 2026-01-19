В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация, посвященная экономической уязвимости Армении в условиях западных санкций против Ирана.

Day.Az представляет публикацию:

Каждый раз, когда Запад усиливает санкции против Ирана, в Армении начинают делать грустное и удивленное лицо. Хотя удивляться тут, по-хорошему, нечему: уже много лет любые санкции против Ирана сильно бьют и по армянской экономике.

Армения - страна с почти полностью перекрытыми границами. Фактически у нее только два открытых направления: Иран и Грузия. Все. Через Грузию идет единственный сухопутный путь в Россию - главного торгового партнера Армении. Через Иран - энергия, торговля, транзит и хоть какая-то экономическая диверсификация.

Теперь представим простую картину. Против Ирана опять усиливают санкции. Банки начинают шарахаться от любых операций. Логистика дорожает. Компании боятся вторичных санкций. Инвесторы не хотят связываться с регионом риска. И все это автоматически прилетает в Армению, которая к этим санкциям формально вообще не имеет отношения.

Добавим сюда санкции против России - и получаем двойной удар. Один партнер под санкциями, второй тоже под санкциями, а альтернатив просто нет. Не потому что "мир несправедлив", а потому что Армения сама загнала себя в транспортный и экономический тупик.

И вот здесь возникает вопрос, который в Ереване стараются обходить стороной. А может, проблема не только в санкциях, а в том, что в Армении до сих пор находятся силы, которые и сами рады жить в режиме частичной самоизоляции, и пытаются всю страну туда загнать?

Пока границы с Азербайджаном и Турцией закрыты, любая чужая санкционная война будет бить по Армении не слабее, чем по тем, против кого она формально направлена. Это чистая математика, не идеология.

Нормализация отношений с Баку и полноценное открытие транспортных коридоров - это единственный способ перестать быть заложником санкций против Ирана и России. Это шанс получить альтернативные маршруты, рынки и поле для маневра.

А пока этого не происходит, Армения остается страной, по которой бьют и чужие санкции, и последствия ее собственных решений. Об этом стоит помнить всем в Армении: и властям, и тем более реваншистам в оппозиции.