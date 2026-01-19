Симфонический вечер в Бакинской филармонии - ФОТО
В Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева состоялся концерт Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли под управлением дирижёра Мустафы Мехмандарова, сообщает Day.Az.
В первой части концертной программы прозвучала Симфония № 8 си минор (Неоконченная) Франца Шуберта - одно из наиболее выдающихся произведений эпохи романтизма. Отличающаяся глубокой эмоциональной насыщенностью, лиризмом и драматической выразительностью, симфония вызвала искренний интерес и тёплый отклик у слушателей.
Во второй части вечера была исполнена симфоническая фантазия Петра Чайковского "Франческа да Римини" (op. 32). Произведение, основанное на трагическом сюжете "Божественной комедии" Данте, покорило публику яркими оркестровыми красками, напряжённой драматургией и мощным эмоциональным накалом. Исполнение сопровождалось яркими овациями зала.
Концерт, представленный на высоком профессиональном уровне, стал праздником для ценителей классической музыки, подарив публике глубокие художественные впечатления и оставив яркий след в культурной жизни столицы.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az.
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре