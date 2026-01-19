В Азербайджане выросла средняя зарплата

В январе-ноябре 2025 года средняя месячная номинальная заработная плата наемных работников в экономике страны по сравнению с соответствующим периодом 2024 года увеличилась на 9,3 процента и составила 1 089,2 маната.

Как сообщает Day.Az, это отражено в макроэкономических показателях экономического и социального развития страны за январь-декабрь 2025 года, опубликованных Государственным комитетом статистики.

Отмечается, что заработная плата в нефтегазовом секторе составила 3 869,0 маната, в ненефтегазовом секторе - 1 037,9 маната.

Заработная плата работников государственных предприятий составила 1 066,2 маната, частных предприятий - 1 111,7 маната.

Ранее мы сообщали, что в 2025 году номинальные доходы населения Азербайджана по сравнению с 2024 годом увеличились на 8,0 процента и составили 89,9 миллиарда манатов, или в среднем 8 777,6 маната на душу населения.