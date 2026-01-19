Выросли доходы населения Азербайджана

В 2025 году номинальные доходы населения Азербайджана по сравнению с 2024 годом увеличились на 8,0 процента и составили 89,9 миллиарда манатов, или в среднем 8 777,6 маната на душу населения.

Как сообщает Day.Az, это отражено в макроэкономических показателях экономического и социального развития страны за январь-декабрь 2025 года, опубликованных Государственным комитетом статистики.

Отмечается, что располагаемые доходы населения составили 79,9 миллиарда манатов.

Ранее мы сообщали, что численность населения Азербайджана с начала прошлого года увеличилась на 34 812 человек, или на 0,3 процента, и по состоянию на 1 декабря 2025 года достигла 10 259 701 человека.