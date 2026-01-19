Названа численность населения Азербайджана

Численность населения Азербайджана с начала прошлого года увеличилась на 34 812 человек, или на 0,3 процента, и по состоянию на 1 декабря 2025 года достигла 10 259 701 человека.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, это отражено в макроэкономических показателях экономического и социального развития страны за январь-декабрь 2025 года, обнародованных Государственным комитетом статистики.

Согласно информации Государственного комитета Азербайджанской Республики по делам беженцев и вынужденных переселенцев, в соответствии с "I Государственной программой по Большому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", утвержденной Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 16 ноября 2022 года, до 01.01.2026 года на освобожденные от оккупации территории вернулись 26 014 бывших вынужденных переселенцев. Таким образом, общее число лиц, проживающих, работающих и обучающихся на освобожденных территориях, составило 73 514 человек.

Городское население составляет 54,4 процента, сельское - 45,6 процента, мужчины - 49,8 процента, женщины - 50,2 процента населения страны.