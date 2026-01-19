Баку и Пекин обсудили сотрудничество в сфере производства алюминия

Обсуждены расширение взаимного сотрудничества между Азербайджаном и китайскими компаниями и возможности реализации совместных проектов в сфере производства алюминия.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Согласно информации, заместитель министра экономики Самед Баширли встретился с руководителями компаний Wanji и Sunstone Китайской Народной Республики.

Гостям была представлена информация о благоприятном инвестиционном климате в нашей стране, инфраструктуре, созданной в промышленных зонах, а также о льготах и механизмах поддержки, предлагаемых инвесторам. Было отмечено, что Азербайджан придает особое значение реализации промышленных и технологических проектов и заинтересован в долгосрочном сотрудничестве с иностранными инвесторами.

На встрече обсуждались вопросы расширения взаимодействия и возможности осуществления совместных проектов по производству алюминия.

Отметим, что китайская компания Wanji специализируется в области промышленных, транспортных и технологических решений. Компания занимается разработкой инновационных продуктов и услуг, повышением эффективности производственных процессов.

Компания Sunstone занимается исследованиями, производством и продажей углеродных материалов для алюминиевой промышленности и в настоящее время является одним из важных экспортеров Китая в этой области.