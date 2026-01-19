Сколько пенсионеров насчитывается в Азербайджане?

К началу 2026 года численность пенсионеров в Азербайджане составила 1 098 700 человек, что соответствует 10,7 процента населения страны.

Как сообщает Day.Az, это отражено в макроэкономических показателях экономического и социального развития страны за январь-декабрь 2025 года, опубликованных Государственным комитетом статистики.

Сообщается, что за указанный период 471,1 тыс. человек получали ежемесячные социальные пособия, а 406,6 тыс. человек - стипендию Президента Азербайджанской Республики.

В течение 2025 года, включая лиц, которым выплаты были назначены за счет обязательных государственных социальных страховых взносов, число получателей единовременных пособий составило 155,4 тыс. человек.

Ранее мы сообщали, что численность населения Азербайджана с начала прошлого года увеличилась на 34 812 человек, или на 0,3 процента, и по состоянию на 1 декабря 2025 года достигла 10 259 701 человека.