Африканский футболист хочет играть в азербайджанском клубе

Футболист клуба "Лото Попо", выступающего в чемпионате Бенина, Абдулвахаб Шеху Тиджани выразил желание продолжить карьеру в "Араз-Нахчыване" и направил в адрес клуба официальный запрос на прохождение просмотра.

Как передает Day.Az со ссылкой на İdman.biz, в своем обращении футболист отметил, что имеет опыт выступлений за три разные команды в Африке. Тиджани действует на позиции нападающего, а также способен играть в роли атакующего полузащитника, что, по его словам, делает его универсальным вариантом для линии атаки.

Игрок подчеркнул, что готов продемонстрировать свои качества во время пробной тренировки и уверен, что сможет принести пользу команде. Он также заявил о готовности прибыть на просмотр в любое удобное для клуба время и выразил желание подробнее обсудить детали своей карьеры и игровых характеристик.

Отметим, что сегодня "Араз-Нахчыван" проведет контрольный матч в рамках учебно-тренировочного сбора. Команда из Нахчывана сыграет с представителем Первой лиги "Загаталой". Встреча пройдет на запасном поле Бакинского олимпийского стадиона и начнется в 13:00.

Добавим, что успешные выступления африканских футболистов в разных чемпионатах в последние годы усилили интерес клубов к этому рынку.