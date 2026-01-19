Президент Ильхам Алиев встретился в Давосе с председателем и исполнительным директором группы компаний DP World

19 января Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев встретился в Давосе с председателем и исполнительным директором одного из крупнейших портовых операторов в мире - группы компаний DP World Султаном Ахмедом бен Сулайемом.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече с удовлетворением была отмечена успешная деятельность компании DP World в Азербайджане.

Было подчеркнуто, что наша страна располагается на пересечении важных международных транспортных коридоров, говорилось о реализованных в последнее время проектах по созданию современной транспортной инфраструктуры в Азербайджане. В этом контексте было отмечено наличие потенциала для расширения сотрудничества с компанией DP World.