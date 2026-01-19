https://news.day.az/unusual/1810477.html На Солнце произошла сильная вспышка На Солнце произошла сильная вспышка предпоследнего класса M. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН. "Вспышка произошла сегодня в 14:19 (15:19 по бакинскому времени) - уровень M1.20 (сильная)", - говорится в сообщении.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
"Вспышка произошла сегодня в 14:19 (15:19 по бакинскому времени) - уровень M1.20 (сильная)", - говорится в сообщении.
В ИКИ РАН добавили, что также 19 января произошла вспышка уровня C2.83. Своего максимума явление достигло в 15:27 (16:27).
