На Солнце произошла сильная вспышка предпоследнего класса M.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

"Вспышка произошла сегодня в 14:19 (15:19 по бакинскому времени) - уровень M1.20 (сильная)", - говорится в сообщении.

В ИКИ РАН добавили, что также 19 января произошла вспышка уровня C2.83. Своего максимума явление достигло в 15:27 (16:27).