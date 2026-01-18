Германия тайно вывела войска из Гренландии

Находящиеся в Гренландии немецкие военные получили неожиданный приказ вернуться домой, пишет Das Bild, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Издание опубликовало фото с 15 солдатами и офицерами бундесвера во главе с контр-адмиралом Штефаном Паули в гренландском аэропорту Нуук. Накануне планировалось, что военные останутся на острове дольше, чем планировалось, однако утром они без объяснений "тайно" и "молниеносно" покинули остров.

"Остается неясным, выводит ли Германия своих солдат под влиянием карательных пошлин, объявленных президентом США Дональдом Трампом... против противников его агрессивной политики в отношении Гренландии, или же существуют другие причины", - говорится в материале.

Два дня назад на остров по приглашению Дании прибыли 15 военнослужащих сухопутных войск, военно-воздушных сил и военно-морского флота бундесвера в рамках разведывательной миссии НАТО. Они участвовали в учениях и изучали потенциальные возможности для будущей подготовки и развертывания войск, уточняет Das Bild.