Китаю предложили венесуэльскую нефть со скидкой

Получатель первой партии венесуэльской нефти Vitol предложил приобрести у него сырье Китаю. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам трейдеров, покупателям из КНР предложили скидку в пять долларов за баррель относительно эталонного сорта североморской нефти Brent. Таким образом Vitol хочет проверить интерес азиатских стран к сверхтяжелой и "кислой" нефти с высоким содержанием серы из Южной Америки. Первые грузы венесуэльского сырья марки Merey будут доставлены во второй половине апреля.

Как отмечают в Bloomberg, нефть Merey из Венесуэлы долгое время была одной из самых дешевых в мире, а Азия, в частности Китай, была ее основным потребителем. До вмешательства США в дела страны и свержения президента Николаса Мадуро цена на Merey была ниже на 15 долларов за баррель по сравнению с Brent.