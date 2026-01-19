В Испании сошел с рельсов высокоскоростной поезд, есть погибшие и пострадавшие

В испанской провинции Кордова высокоскоростной поезд сошел с рельсов.

Как передает Day.Az, по предварительным данным, погибли как минимум 2 человека, десятки получили ранения.

По информации властей, поезд дальнего следования Iryo следовал из Малаги в Мадрид и выехал на соседний путь, где в это время шел другой состав по маршруту Пуэрта-де-Аточа - Уэльва. В результате столкновения второй поезд также сошел с рельсов.

На месте происшествия работают все экстренные службы. Количество пострадавших уточняется.

Отметим, что Iryo - один из крупнейших операторов высокоскоростных поездов в Испании, поезда компании могут развивать скорость до 360 км/ч.

Представляем вниманию читателей кадры происшествия: