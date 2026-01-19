Сборные Азербайджана по борьбе прошли комплексное тестирование

Члены сборных Азербайджана по греко-римской и вольной борьбе прошли тестирование по различным параметрам в Лаборатории спортивных медицинских исследований, расположенной в Спортивной академии и оснащенной современным оборудованием.

Как передает Day.Az, об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана.

С помощью специальных аппаратов были проанализированы показатели силы и выносливости, коэффициент потребления кислорода, уровень физической активности и процент жировой массы в организме, а также развитие мышечной массы. После измерения параметров тренерскому штабу предоставили практическую информацию о текущем состоянии организма каждого спортсмена. Кроме того, борцы прошли психологические тесты, направленные на оценку слабых сторон.

Отметим, что проведение тестов в данной лаборатории позволяет оптимально анализировать состояние организма каждого члена сборной, ставить соответствующие диагнозы и принимать меры по устранению недостатков, выявленных в ходе учебно-тренировочных сборов.