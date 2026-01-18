https://news.day.az/world/1810211.html Норвежский фигурист прокатился внутри айсберга на Аляске - ВИДЕО Норвежский фигурист-энтузиаст Люк Мель показал, что такое прокатиться внутри айсберга на Аляске. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
