Азербайджан и Всемирный банк обсудили сотрудничество в ряде секторов

19 января министр финансов Азербайджанской Республики Сахиль Бабаев встретился c находящимися с визитом в нашей стране региональным директором Всемирного банка по устойчивому развитию в регионе Европы и Центральной Азии Самехом Нагибом Вахбой и региональным директором Всемирного банка по Южному Кавказу Роланд Прайс.

Как сообщили Day.Az в министерстве, в ходе встречи были обсуждены возможности развития сотрудничества между Азербайджаном и Всемирным банком, действующие и будущие программы, реализуемые банком в нашей стране, а также текущее состояние и перспективы партнерства, в частности, в сферах водного и сельского хозяйств.

Министр Сахиль Бабаев отметил, что Азербайджанская Республика придает большое значение партнерству со Всемирным банком, и в рамках данного сотрудничества проекты, финансируемые банком, а также оказываемая техническая поддержка играют важную роль в социально-экономическом развитии страны.

Коснувшись приоритетных вопросов в сфере сельского хозяйства и ирригации, он подчеркнул, что в рамках проекта "Конкурентоспособное и устойчивое сельское хозяйство и ирригационные услуги" в качестве ключевых целей определены повышение производительности и устойчивости, а также усиление конкурентоспособности в различных цепочках добавленной стоимости. Отмечалось, что проект предусматривает совершенствование ирригационных систем, внедрение климатически адаптированных и ориентированных на рынок технологий, модернизацию сельскохозяйственных практик и реализацию дополнительных мер, направленных на устойчивое развитие сектора.

В свою очередь, представители Всемирного банка, высоко оценив проводимые в Азербайджане реформы и достигнутые в последние годы социально-экономические результаты, выразили заинтересованность в продолжении партнерства банка с нашей страной и в последующий период. Было также отмечено, что реализуемые и планируемые проекты, особенно в сферах водного и сельского хозяйств, соответствуют целям устойчивого развития, а также имеют важное значение с точки зрения адаптации к изменениям климата и повышения уровня благосостояния в сельских участках.

В ходе встречи также были обсуждены возможности сотрудничества в сферах транспорта, логистики и дорожной инфраструктуры. Стороны подчеркнули важность активизации взаимодействия в данных направлениях в целях реализации потенциальных проектов, расширения перспектив региональной интеграции и развития устойчивой инфраструктуры.