Милли Меджлис ратифицирует Конвенцию Международной организации труда.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос включен в повестку дня заседания комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, которое состоится 21 января.

На заседании комитета будет вынесен на обсуждение законопроект об утверждении Конвенции Международной организации труда № 187 "Об основах, содействующих безопасности и гигиене труда".