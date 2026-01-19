https://news.day.az/politics/1810419.html Милли Меджлис ратифицирует Конвенцию Международной организации труда Милли Меджлис ратифицирует Конвенцию Международной организации труда. Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос включен в повестку дня заседания комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, которое состоится 21 января.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, этот вопрос включен в повестку дня заседания комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям, которое состоится 21 января.
На заседании комитета будет вынесен на обсуждение законопроект об утверждении Конвенции Международной организации труда № 187 "Об основах, содействующих безопасности и гигиене труда".
