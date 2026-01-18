50 лет жизни ритма Натига Ширинова - юбилейный концерт во Дворце Гейдара Алиева

Во Дворце Гейдара Алиева с аншлагом прошёл грандиозный юбилейный концерт "Ritmin 50 il ömrü" (50 лет жизни ритма), посвящённый 50-летию народного артиста Азербайджана, выдающегося исполнителя на нагаре, руководителя ритм-группы "Natiq" Натига Ширинова, сообщает Day.Az.

Вечер был организован при поддержке Общественного объединения "Müəllif Hüquqları Uğrunda" (За авторские права, председатель - заслуженный деятель искусств, композитор Говхар Гасанзаде).

Юбилейный концерт стал не просто музыкальным событием, а настоящим ритмическим спектаклем, где каждый номер отражал жизненный и творческий путь артиста - путь, неразрывно связанный с нагарой. На протяжении вечера был представлен видеоматериал о жизни и творчестве артиста, юбиляр тепло общался с публикой.

"Иногда мне кажется, что я родился с нагарой в руках и не прожил без неё ни одного дня. Первый инструмент появился у меня лет в шесть - ещё до школы, его подарил дядя. Уже с девяти лет я начал выступать и играть на свадьбах. В составе детского ансамбля "Джуджялярим" объездил весь Советский Союз. Коллектив был по-настоящему масштабным - около 500 участников, из них 40-50 нагаристов. Я много работал над собой, учился у мастеров в разных странах - здесь нужны годы и огромное упорство. Сегодня в моём арсенале около 180 ритмов. По сути, я освоил разные музыкальные языки и теперь могу говорить с миром без слов", - отметил Натиг Ширинов..

Происходящий из знаменитого в истории азербайджанского искусства рода ашугов - Ашуга Шамшира, Ашуга Ширина и Ашуга Идриса, Натиг Ширинов родился 10 ноября 1975 года в Баку. В 1984 году, в возрасте девяти лет, он начал обучение игре на нагаре в музыкальной школе имени Тофика Исмайлова, а в 1986 году продолжил образование в музыкальной школе № 6, где совершенствовал своё исполнительское мастерство.

В 24 года Натиг Ширинов получил приглашение от народного артиста Азербайджана, всемирно известного мастера мугама Алима Гасымова, что стало важным этапом его профессиональной карьеры. В составе коллектива он гастролировал по многим странам мира, а также становился лауреатом международных конкурсов, удостаивался престижных наград и выступал на одной сцене с мировыми звёздами. Среди артистов - Руслана, Билли Кобэм, Мисирли Ахмет, Рианна, Шахрам Назери, Сами Юсуф, Стивен Сигал и другие. В его творческом активе - сольные концерты, участие в международных фестивалях, выступления на церемониях открытия крупнейших мировых спортивных первенств и значимых культурных событий. Натиг Ширинов достойно представлял азербайджанскую культуру во Франции, Германии, США, Китае, Южной Корее, Малайзии, Тайване, Турции, Италии, Польше, Швейцарии и во многих других странах.

В 2001 году он основал ансамбль Natiq Rhythm Group. Помимо нагары, в состав группы вошли древние азербайджанские инструменты - зурна, балабан и тутек. Натиг Ширинов проявил себя не только как руководитель коллектива, но и как педагог и композитор. Его главная цель - развитие национальных ритмов, создание новых форм и популяризация нагары на международной сцене.

"Нагара - на первый взгляд простой инструмент: дерево и кожа, монотонное звучание. Но мне удалось раскрыть её по-новому - добиться смены тембра, появления глубины и баса. Я сконструировал несколько видов нагары. У нас есть двухметровая - именно с неё мы открывали концерт Рианны. Есть нагара, звучащая как бас-бочка. Есть и каменная нагара - с особым, ни на что не похожим тембром. Когда-то именно на таких инструментах играли наши предки. Чтобы жить, нужно чувствовать свой ритм и слиться с ним. Я делаю это на сцене, и моя публика проживает этот ритм вместе со мной. В такие моменты я по-настоящему счастлив", - говорит артист.

Особым украшением юбилейного вечера стало выступление Алима Гасымова, который был специально приглашённым гостем концерта. Совместно с юбиляром были исполнены несколько композиций, вызвавших бурные аплодисменты зала. Атмосферу праздника дополнили яркие номера танцевальных коллективов.

Юбилейный вечер во Дворце Гейдара Алиева стал ярким подтверждением того, что ритм Натига Ширинова - это не просто музыка, а живая энергия, объединяющая поколения и культуры.