Китай повышает эффективность тушения пожаров

Китай использует систему пожарных дронов, установленных на грузовиках, предназначенную для поддержки реагирования на крупные или труднодоступные пожары, в том числе в густонаселенных городских районах и промышленных зонах.

Как передает Day.Az, система развертывается с мобильного командного пункта, который доставляет несколько дронов и вспомогательное оборудование непосредственно к месту происшествия.

Транспортное средство выступает в качестве центра управления, обеспечивая координацию, мониторинг и электропитание, в то время как дроны запускаются по мере необходимости. Каждый дрон может нести средства пожаротушения, такие как водяные шланги, резервуары или огнетушащие вещества, позволяя командам тушить пламя сверху, в то время как наземные бригады сосредоточатся на локализации и обеспечении безопасности.

В ходе недавних учений по тушению пожаров в высотных зданиях, таких как те, что проводились в Шэньчжэне, также были протестированы системы дронов на тросах для увеличения времени полета и обеспечения стабильного электропитания и водоснабжения с земли.

Эти системы не предназначены для замены пожарных, а для расширения их возможностей, снижения риска и повышения эффективности реагирования в сложных городских условиях, где скорость и доступность имеют первостепенное значение.