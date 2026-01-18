Илон Маск предрек миру падение целых культур

Из-за общемирового падения уровня рождаемости существование некоторых стран находится под угрозой. Об этом сообщил американский предприниматель Илон Маск в социальной сети Х, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Уровень рождаемости крайне низок почти повсюду на Земле. Если это не изменится, целые культуры и страны исчезнут", - написал Маск.

До этого американский предприниматель рассказал, что целью деятельности подконтрольной ему космической компании SpaceX является встреча с инопланетянами, а также путешествия в другие звездные системы. Говоря о будущем компании, Маск рассказал, что представляет, как люди на больших космических кораблях летают на другие планеты, и "в конце концов в другие звездные системы, где мы сможем встретить инопланетян или обнаружить инопланетные цивилизации".