Завтра эти дороги в Баку будут перекрыты

В связи с 20 Января движение транспорта на некоторых улицах и проспектах будет ограничено, а маршруты - изменены.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Бакинское городское управление государственной дорожной полиции, ограничения будут действовать 20 января с 08:00 утра до окончания дня.

Движение на улицах, пересекающихся и примыкающих к проспекту Парламента, будет полностью ограничено для обеспечения безопасного и беспрепятственного прохода граждан.

В частности, движение будет ограничено на следующих участках: пересечение улицы Микаила Мушфига и проспекта Гусейна Джавида, от Микаил Мушфига до пересечения с проспектом Мятбуат, улица Мехди Гусейна, напротив здания Телетеатра, а также на пересечении улиц Иззета Набиева и Аббасгулу Аббасзаде - задняя часть административного здания Милли Меджлиса в направлении проспекта Парламента - Аллея шехидов.

Жителям рекомендуют максимально ограничить использование личного транспорта и отдавать предпочтение общественному транспорту.