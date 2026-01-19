SOCAR раскрыл объем перевалки нефти на терминале Кулеви в 2025 году

Терминал Кулеви, управляемый государственной нефтяной компанией Азербайджана SOCAR, в 2025 году перевалил в общей сложности 2,2 миллиона тонн сырой нефти, нефтепродуктов, продукции нефтегазовой и нефтехимической промышленности.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в ответ на запрос Trend в SOCAR.

"Помимо сырой нефти, в отчетный период терминал осуществлял перевалку нефтехимической продукции, такой как параксилен и пропилен, а также бензина, дизельного топлива, сжиженного нефтяного газа (LPG), авиационного топлива JET A-1, керосина, метанола, нафты и других нефтегазовых продуктов", - отметили в компании.

Далее, в SOCAR сообщили, что в 2025 году были предприняты значительные шаги по развитию инфраструктуры терминала.

"Было одобрено окончательное инвестиционное решение (FID) по строительству четырех новых резервуаров емкостью по 20 000 кубометров каждый на вновь планируемом парке резервуаров №7. Завершена стадия предварительного инженерного проектирования (Front-End Engineering Design - FEED), а для строительства запущен тендерный процесс", - сказали в SOCAR.

В компании также отметили, что проведены предварительные технические и операционные оценки для строительства новой железнодорожной эстакады и волнолома.

Что касается 2026 года, в SOCAR сообщили, что на терминале Кулеви в этом году планируется начало строительства нового парка резервуаров с ожидаемым завершением к середине 2027 года.

"Одновременно планируется завершить этап выбора концепции новой железнодорожной эстакады и волнолома, а также провести предварительные технико-экономические исследования по строительству третьего причала для погрузки судов", - сообщили в компании.

Отметим, что терминал Кулеви и морской порт, управляемые Государственной нефтяной компанией Азербайджана, начали работу 16 мая 2008 года.

Терминал предназначен для транспортировки углеводородов и нефтехимической продукции. Его услуги включают прием углеводородов и нефтехимических продуктов по железной дороге, транспортировку в резервуары, хранение, погрузку на суда и эксплуатацию портовых сооружений.