СПГ из России может поступить в Армению через Азербайджан

Сжиженный природный газ из России может поступить в Армению через Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом сообщила армянским СМИ пресс-секретарь Министерства экономики Республики Армения Лилит Шабоян.

"Поскольку мы импортируем газ из двух основных стран - Ирана и России, в Иране возникли определенные проблемы из-за известных обстоятельств, а проблемы с Россией связаны с Верхним Ларсом, но эта проблема будет решена очень скоро, так как импорт сжиженного газа в Армению начнется по железной дороге, российский сжиженный газ очень скоро будет поступать в Армению через территорию Азербайджана. Обсуждается вариант импорта сжиженного газа из России в Армению по железной дороге", - сказала Шабоян.

На вопрос о том, когда это станет возможным, пресс-секретарь ответила: "Скоро", не уточнив конкретную дату.

Ранее мы сообщали, что 11 января Азербайджан отправил в Армению очередную партию нефтепродуктов.