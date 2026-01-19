https://news.day.az/society/1810291.html В Кяльбаджаре жители наслаждаются зимней сказкой - ВИДЕО В Кяльбаджарском районе местные жители радуются заснеженной погоде. Как сообщает Day.Az, Служба восстановления, строительства и управления района поделилась видео из заснеженного региона. На кадрах видно, как взрослые и дети катаются на санках и проводят время на свежем воздухе, наслаждаясь зимними забавами.
В Кяльбаджаре жители наслаждаются зимней сказкой - ВИДЕО
В Кяльбаджарском районе местные жители радуются заснеженной погоде.
Как сообщает Day.Az, Служба восстановления, строительства и управления района поделилась видео из заснеженного региона.
На кадрах видно, как взрослые и дети катаются на санках и проводят время на свежем воздухе, наслаждаясь зимними забавами.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре