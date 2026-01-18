https://news.day.az/society/1810256.html Землетрясение в Агсу попало на камеры Как мы сообщали ранее, на территории Агсуинского района было зафиксировано землетрясение магнитудой 3,8. Как передает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, уличные камеры видеонаблюдения зафиксировали момент землетрясения. Day.Az представляет данные кадры:
