В Азербайджане произошло землетрясение
В районе Шамахы, в 12 километрах к югу от станции Пиргулу, произошло землетрясение.
Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).
Землетрясение произошло в 07:56 по местному времени.
Эпицентр подземных толчков магнитудой 3,7 находился на глубине 9 километров.
Землетрясение в эпицентре ощущалось силой 4 балла, а в близлежащих населенных пунктах - до 3-4 баллов.
