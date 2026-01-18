В Азербайджане произошло землетрясение

В районе Шамахы, в 12 километрах к югу от станции Пиргулу, произошло землетрясение.

Как сообщает Day.Az, информацию об этом распространил Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Землетрясение произошло в 07:56 по местному времени.

Эпицентр подземных толчков магнитудой 3,7 находился на глубине 9 километров.

Землетрясение в эпицентре ощущалось силой 4 балла, а в близлежащих населенных пунктах - до 3-4 баллов.