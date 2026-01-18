Матч с "Карабахом" может стать решающим для тренера "Айнтрахта"

Позиции главного тренера "Айнтрахта" Дино Топмеллера заметно пошатнулись накануне выездного матча Лиги чемпионов в Азербайджане против "Карабаха".

Как сообщает İdman.Biz со ссылкой на немецкие СМИ, после ничьей с "Вердером" (3:3) в стартовом туре второго круга Бундеслиги спортивный директор франкфуртского клуба Маркус Креше не стал давать однозначную поддержку наставнику команды, передает Day.Az. По его словам, ситуация требует серьезного анализа.

"Мы уже 17-18 матчей сталкиваемся с одними и теми же проблемами. Мы пропускаем слишком простые голы, действуем очень нервно в атаке и не имеем структуры. Так мы не можем продолжать", - заявил Креше, подчеркнув, что в клубе недовольны текущим уровнем игры.

Сам Топмеллер признал ответственность за происходящее и отметил, что команда также не удовлетворена результатами. "Это повторяющиеся модели, и, конечно, в первую очередь ответственность лежит на мне", - сказал тренер.

В немецкой прессе не исключают, что именно матч Лиги чемпионов против "Карабаха", который пройдет в Азербайджане, может стать для Топпмеллера последним у руля "Айнтрахта". На фоне всего одной победы в семи последних турах Бундеслиги и девяти пропущенных мячей в трех официальных матчах 2026 года игра в Баку приобретает для франкфуртцев и их тренера особое значение.

Напомним, матч основного этапа Лиги чемпионов УЕФА между "Карабахом" и немецким "Айнтрахтом" пройдет 21 января в 21:45 на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова.