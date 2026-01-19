Гороскоп на 19 января

Забудьте о работе хотя бы на один день: сегодня звезды гороскопа больше склоняют к фантазиям, чем к конкретным делам. Планы, построенные в этот день, какими бы они ни были грандиозными, едва ли будут отличаться надежностью. Поэтому чтобы избежать финансовых потерь, лучше даже не пытайтесь претворять их в жизнь. Вообще сегодня будьте особенно осторожны с деньгами, будь то покупки, финансовые проекты или вложения. Есть риск принять желаемое за действительное и в результате совершить большую ошибку, передает Day.Az со ссылкой на "1001 Гороскоп".

Овен

Сегодня Овну будет сложно удерживать в себе свои эмоции и желания. Прятать голову в песок и пытаться сдерживать свои порывы едва ли получится - чувства то и дело будут настойчиво напоминать о себе, так и норовя вырваться наружу. Самое лучшее, что можно сегодня посоветовать Овну, - это найти своим чувствам какой-нибудь безопасный громоотвод. Иначе можно взорваться!

Телец

Сегодня в душе у Тельца романтичность самым чудесным образом будет уживаться с практичностью и расчетливостью. В каких бы облаках сегодня ни витал Телец, где-то в глубине его мозга будет сидеть внимательный бухгалтер с большими канцелярскими счетами. Этот бухгалтер и не позволит замечтавшемуся Тельцу наделать больших глупостей.

Близнецы

Сегодня у Близнецов есть хороший шанс обогатить и разнообразить свой внутренний мир. Неплохо потратить свободное время на общение с интересными людьми на форумах или в реале, завести новые знакомства. Это тем более полезно, что к чему-то другому, и особенно к активным действиям, день не располагает. Дела будут вызывать у Близнецов апатию и продвигаться вяло. Так на что еще тратить время, кроме как на разговоры?

Рак

Сегодня Рака будут то и дело одолевать острые приступы самоедства и самокопания. Мысли то и дело будут возвращаться к неутешительному вердикту: "надо было сделать иначе" и "сам виноват". Постарайтесь не слишком увлекаться подобным самобичеванием. Достаточно просто сделать выводы на будущее, чтобы больше уже не возвращаться к этой теме.

Лев

Сегодня в душе у Льва проснется активный теоретик, однако разбудить практика у него не получится. Весь день Лев рискует провести в бесконечных размышлениях на тему, что, как и в каком порядке ему следует делать. Мыслей этих будет много, и все они будут на удивление хороши. Жаль только, осуществить хоть что-нибудь из этих задумок сегодня вряд ли получится.

Дева

Сегодня Дева будет весь день стараться держать себя в руках, не реагируя на досадные недоразумения. Недоразумений же обещает быть много. Окружающие, как назло, будут вести себя нелогично и непоследовательно. Самое забавное, что проявить сдержанность у Девы, скорее всего, получится. Но напряжение в душе останется и буквально через день-другой способно прорваться в какой-нибудь ссоре. Так может, не надо копить напряжение, а сразу расставить все точки над "i"?

Весы

Сегодня попытки взвалить на Весы любые дела, не входящие в круг их прямых обязанностей, ни к чему не приведут. Да и к обязанностям своим Весы будут склонны относиться не слишком ответственно. Зато сегодня у Весов настолько обострятся таланты дипломата, что эта ситуация едва ли им повредит. День обещает пройти спокойно, а решение любых проблем с чистой совестью можно отложить на потом.

Скорпион

Сегодня у Скорпиона может родиться грандиозная идея по поводу переустройства своего дома. Идея эта будет во всех отношениях симпатична, вот только претворять ее в жизнь категорически не рекомендуется. Сегодня Скорпион не склонен переживать по поводу реалистичности своих замыслов, и в творческом порыве вполне может замахнуться на снос несущей стены или как-то еще попрать все строительные нормы и правила.

Стрелец

Сегодня все мысли и планы Стрельца будут отличаться необычайной глубиной и яркостью. И неважно, что эти идеи едва ли когда-нибудь воплотятся в реальность. Ну и что? Помечтать, в конце концов, тоже бывает полезно. Этот день обещает подарить немало счастливых минут тем Стрельцам, которые обладают творческой фантазией. Впрочем, и для остальных день будет весьма неплох.

Козерог

Сегодняшний день обещает пройти у Козерога достаточно спокойно, но только спокойствие это будет кажущимся. На самом деле Козерогу просто захочется на время отмахнуться от проблем, связанных с финансами или отношениями. Иногда такая политика закрывания глаз бывает полезной, вот только не надо забывать, что сами проблемы при этом никуда не исчезают, и решать их все-таки придется. Но не сегодня.

Водолей

Сегодня в душе у Водолея будет бурлить если не котел, то, как минимум, котелок с противоречиями. С одной стороны, ему захочется быть сдержанным, с другой же - вряд ли это получится. Если Водолей не хочет, чтобы у котла в его душе сорвало крышку, то ему не стоит пытаться загонять свои эмоции вглубь. Сегодня Водолею лучше сразу сказать человеку в глаза все, что он о нем думает, чем пытаться замять ситуацию.

Рыбы

Сегодня звезды гороскопа будут склонять Рыб бездумно плыть по течению, не обращая внимания на разного рода проблемы и недоразумения. Даже от тех дел, которые требуют срочного вмешательства, тоже захочется отстраниться. Так до вечера Рыбы и будут находиться в этом счастливом безмятежном состоянии. Вечером же они могут с удивлением обнаружить, что проблемы сами собой не решились и никуда не исчезли. Рано или поздно решать их все равно придется.