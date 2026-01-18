НАТО обсудит безопасность Гренландии и Арктики с США

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что обсудил с президентом США Дональдом Трампом ситуацию, связанную с безопасностью Гренландии и Арктики.

Как передает Day.Az, об этом он написал в соцсети X.

"Поговорил с президентом США по поводу ситуации с безопасностью Гренландии и Арктики. Мы продолжим работать над этим", - отметил Рютте.

По его словам, на следующей неделе он планирует встретиться с Трампом в Давосе для дальнейших переговоров.

Отметим, что Всемирный экономический форум (ВЭФ) состоится в Давосе с 19 по 23 января. В его работе примут участие более 60 глав государств и правительств, 55 министров экономики и финансов, а также свыше 800 топ-менеджеров крупных компаний.