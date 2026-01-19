Президент Ильхам Алиев удостоен «Премии Заида за человеческое братство» 2026 года

Влиятельный Фонд шейха Заида Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) объявил имена лауреатов "Премии Заида за человеческое братство" 2026 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в числе тех, кто удостоен премии, есть и Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Об этом сообщается на официальном сайте Фонда шейха Заида.

В информации отмечается, что эта премия присуждается за парафирование "Соглашения об установлении мира и межгосударственных отношений между Азербайджанской Республикой и Республикой Армения", положившего конец длившемуся десятилетиями конфликту и гуманитарным страданиям на Кавказе.

Лауреаты 2026 года были избраны независимым международным жюри, состоящим из известных личностей и специалистов в сфере диалога и сосуществования.

Член жюри "Премии Заида за человеческое братство" и генеральный секретарь Премии Мохаммед Абдулсалам сказал: "В этом году комитет "Премии Заида за человеческое братство" выбрал исторический мирный договор между Арменией и Азербайджаном. Этот договор олицетворяет миссию и цели премии в области продвижения и развития культуры диалога и сосуществования. Он считается важной вехой в продвижении глобального мира и крупным дипломатическим достижением".

Награды будут вручены на торжественной церемонии в Абу-Даби (ОАЭ) 4 февраля нынешнего года.