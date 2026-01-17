Нужно искать новое руководство для Ирана

Президент США Дональд Трамп в интервью американской газете Politico выступил с утверждением, что "пришло время" для поиска "нового руководства" Ирана, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Пришло время искать новое руководство в Иране", - полагает глава вашингтонской администрации. По версии Трампа, власти исламской республики несут ответственность за "полное уничтожение страны и применение насилия в невиданных ранее масштабах".

"Чтобы страна продолжала функционировать, пусть даже на очень низком уровне, руководство должно сосредоточить внимание на надлежащем управлении, как это делаю я в США, а не на убийствах тысяч людей для сохранения контроля", - считает Трамп. Он утверждал, что Иран является "худшим в мире местом для жизни из-за плохого руководства".

Американский лидер 16 января, отвечая на вопрос журналистов о том, пытались ли представители арабских государств и Израиля убедить его не наносить удары по Ирану, заявил, что он "сам себя убедил". По словам Трампа, на его решение повлияло то, что власти Ирана отказались казнить более 800 демонстрантов. Он не уточнил, является ли это решение окончательным.

