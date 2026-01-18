Пять человек погибли в результате схода лавин в австрийских Альпах

В австрийской части Альп в результате схода лавин погибли пять человек.

Как сообщает Day.Az, об этом сообщила австрийская теле- и радиокомпания ORF.

По имеющейся информации, группа из семи лыжников оказалась погребена под снегом на горе Финстеркопф высотой 2150 метров в районе Понгау, недалеко от Зальцбурга. В результате инцидента погибли четыре человека, еще один лыжник был госпитализирован с тяжелыми травмами.

В тот же день в Австрии в результате схода лавины погибла еще одна женщина.

Спасательные службы призвали туристов и любителей зимних видов спорта не покидать обозначенные лыжные трассы, отметив, что большинство подобных трагедий происходит с лыжниками, съезжающими вне разрешенных маршрутов.