Тяжелое ДТП в Шамкире, есть погибший
На территории Шамкирского района легковой автомобиль врезался в дерево, есть пострадавшие.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, легковой автомобиль марки "Hyundai Elantra" потерял управление и врезался в дерево на обочине дороги. Пострадавшие в результате аварии Р. Сулейманов (1985 г.р.) и К. Мамедов (2001 г.р.) в тяжёлом состоянии помещены в больницу.
На место происшествия были привлечены сотрудники полиции.
Несмотря на усилия врачей, спасти получившего тяжёлые травмы Р. Сулейманова не удалось.
Состояние другого пострадавшего - К. Мамедова - остаётся тяжёлым.
