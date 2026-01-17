https://news.day.az/world/1810156.html Робот-доставщик был раздавлен поездом во Флориде - ВИДЕО Робот-доставщик был раздавлен поездом во Флориде. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Возможно, это первое ДТП такого рода в мире. Представляем вашему вниманию данное видео:
