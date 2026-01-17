Робот-доставщик был раздавлен поездом во Флориде

Робот-доставщик был раздавлен поездом во Флориде.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Возможно, это первое ДТП такого рода в мире.

Представляем вашему вниманию данное видео: